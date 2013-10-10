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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--10月11日-10月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
      
  10月7日当周
  
  10月10日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本企业物价指数(较前月)                           9月     +0.2%    +0.3%
                            (较上年同期)                                +2.3%    +2.4%

  10月11日(五)
   暂无重要经济数据公布      
    
  10月14日当周
    
  10月14日(一)
   暂无重要经济数据公布
    
  10月15日(二) 
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    0430     日本工业产出修正值                                 8月       --     -0.7%
    0430     日本产能利用指数(较上月)                           8月       --      3.7%
    2300     韩国失业率                                         9月       --      3.1%
    
  10月16日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                9月       --     -1.3%
                                    (较上月)                              --     +0.3%
    2330     日本路透短观调查                                   8月       --      正13
    
  10月17日(四)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --   卖超22,257
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --    卖超271
    
  10月18日(五)  
    暂无重要经济数据公布(完)

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