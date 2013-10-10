日韩经济指标预测--10月11日-10月18日****

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 10月7日当周 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.4% 10月11日(五) 暂无重要经济数据公布 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要经济数据公布 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出修正值 8月 -- -0.7% 0430 日本产能利用指数(较上月) 8月 -- 3.7% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.1% 10月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -1.3% (较上月) -- +0.3% 2330 日本路透短观调查 8月 -- 正13 10月17日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超22,257 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超271 10月18日(五) 暂无重要经济数据公布(完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。