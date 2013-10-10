全球外汇市场10月11日主要消息

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0200 - 新西兰9月公债外资持有比例
0600 - 德国9月通胀数据终值
0700 - 西班牙9月通胀数据
0800 - 意大利9月通胀数据终值
1355 - 美国汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数
1430 - 美国ECRI 10月4日当周领先经济指标
1700 - 瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表有关经济状况的讲话
1700 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表有关货币政策沟通的讲话
(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。