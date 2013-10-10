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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 06:34 BJT

全球外汇市场10月11日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0200 - 新西兰9月公债外资持有比例

0600 - 德国9月通胀数据终值

0700 - 西班牙9月通胀数据

0800 - 意大利9月通胀数据终值

1355 - 美国汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数

1430 - 美国ECRI 10月4日当周领先经济指标

1700 - 瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表有关经济状况的讲话

1700 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表有关货币政策沟通的讲话

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)

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