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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 07:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月11日-10月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    10月7日当周
    
    10月11-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1230     美国非农就业岗位(万个)                             9月    增加18   增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                    增加18   增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                 增加0.5    增加1.4 
             美国失业率                                                  7.3%       7.3%
             美国平均时薪                                               +0.2%      +0.2%
             美国每周平均工时                                            34.5       34.5
    1230     美国国际贸易收支(亿美元)                           8月   逆差395    逆差392
    1230     美国进口价格                                       9月     +0.2%       持平
                出口价格                                                 持平      -0.5%
    1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    9月     +0.2%      +0.3%
                              (较上年同期)                              +0.6%      +1.4%
                          核心PPI(较前月)                       9月     +0.1%       持平
    1230     美国零售销售(较前月)                               9月     +0.1%      +0.2%
    1400     美国建筑支出                                       8月     +0.4%      +0.6%
    1400     美国就业趋势指数                                   9月        --      113.5
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%        
    1400     美国批发(趸售)库存                                 8月     +0.3%      +0.1%
                      趸售销售                                          +0.3%      +0.1%
    1400     美国企业库存                                       8月     +0.3%      +0.4%
    1800     美国联邦预算(亿美元)                               9月        --   赤字1,479       
 
        
    10月11日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    加拿大就业变动(万人)                                9月    增加1.0   增加5.92
                    失业率                                                7.1%       7.1%
                  就业参与率                                            66.60%     66.60%
    1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数              10月初值       76.0       77.5
                                     现况指数                             91.0       92.6
                                     预期指数                             67.5       67.8
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月4日当周         --      132.1
    
    
    10月14日当周
    
    10月14日(一) 
    暂无重要数据公布。
    
    10月15日(二) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月12日当周        --      -0.1%
    1230    美国纽约联邦储备银行制造业指数                     10月       7.50       6.29
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月12日当周        --      +3.3%
    
    10月16日(三) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月11日当周        --      455.9
                      再融资指数                                            --    1,995.4
    1230    加拿大制造业销售                                    8月         --      +1.7%
    1300    美国整体资本净流动(亿美元)                          8月         --  净流入567
    1400    美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           10月         57         58
    1600    美国克利夫兰联邦储备银行CPI                         9月         --      +0.2%  
    
    10月16-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    美国消费者物价指数(CPI)(较上月)                     9月      +0.2%      +0.1%
                               (较上年同期)                                 --      +1.5%
            扣除食品和能源的核心CPI(较上月)                              +0.2%      +0.1%       
                                                               
                               (较上年同期)                                 --      +1.8%     
    1230    美国实质所得                                        9月      +0.2%      +0.4%
    
    10月17日(四) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    美国房屋开工年率(万户)                              9月       91.0       89.1
                建筑许可年率(万户)                                        93.3       92.6
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月12日当周        --       37.4
                      四周均值(万人)                                        --       32.5 
                续请失业金人数(万人)                    10月5日当周         --      290.5
    1400    美国费城联邦储备银行制造业指数                     10月     正17.0     正22.3
    2200    国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比            9月         --       0.98
    
    10月17-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
    1315    美国工业生产(较前月)                                9月      +0.4%       +0.4%      
  
              制造业产出(较前月)                                         +0.4%       +0.7%      
                     产能利用率                                          78.0%       77.8%
    
    10月18日(五) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                   9月         --       持平
            加拿大CPI(较上年同期)                                           --      +1.1%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                       --      +0.2%       
            加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                   --      +1.3% 
    1400    美国领先指标                                        9月      +0.4%      +0.7%
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月11日当周        --        --(完)

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