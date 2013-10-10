美国与加拿大经济指标预测--10月11日-10月18日****

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月7日当周 10月11-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国进口价格 9月 +0.2% 持平 出口价格 持平 -0.5% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% +1.4% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.0 增加5.92 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.60% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 76.0 77.5 现况指数 91.0 92.6 预期指数 67.5 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- 132.1 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要数据公布。 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月12日当周 -- -0.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 7.50 6.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月12日当周 -- +3.3% 10月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 10月11日当周 -- 455.9 再融资指数 -- 1,995.4 1230 加拿大制造业销售 8月 -- +1.7% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入567 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 57 58 1600 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.2% 10月16-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 扣除食品和能源的核心CPI(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.8% 1230 美国实质所得 9月 +0.2% +0.4% 10月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 91.0 89.1 建筑许可年率(万户) 93.3 92.6 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月12日当周 -- 37.4 四周均值(万人) -- 32.5 续请失业金人数(万人) 10月5日当周 -- 290.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 正17.0 正22.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 9月 -- 0.98 10月17-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 10月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平 加拿大CPI(较上年同期) -- +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) -- +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) -- +1.3% 1400 美国领先指标 9月 +0.4% +0.7% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月11日当周 -- --(完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。