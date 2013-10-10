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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 06:53 BJT

美国政经：奥巴马既不赞成也不反对众议院共和党的债务上限提议--议员

路透华盛顿10月10日 - 美国众议员莱恩周四对记者表示，总统奥巴马对众议院共和党人提出的短期债务上限提议既不赞成也不反对。莱恩担任众议院预算委员会主席。

包括众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在内的其他共和党领袖表示，众议院和奥巴马政府团队周四稍晚将继续致力于解决财政危机。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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