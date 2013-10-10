美国政经：奥巴马既不赞成也不反对众议院共和党的债务上限提议--议员

韩国个股：三星推出盖乐世S8，寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透华盛顿10月10日 - 美国众议员莱恩周四对记者表示，总统奥巴马对众议院共和党人提出的短期债务上限提议既不赞成也不反对。莱恩担任众议院预算委员会主席。
包括众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在内的其他共和党领袖表示，众议院和奥巴马政府团队周四稍晚将继续致力于解决财政危机。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月30日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $53.02 sup $51.75/$50.97 棕榈油 2,685/2,665马币(林吉特 res 2,739/2,762马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.04/$50.97 sup $48.88 I) 现货金 $1,246/$1,236 sup $1,261/$1,278
铁矿石1709合约经过短期下跌后，出现启明星组合，显示短线有望企稳反弹。多空在550元/吨附近连续争夺3个交易日，最终多头收复失地。周三铁矿石1709合约拉出放量阳线，价格站稳550元/吨。550元/吨是去年11月中旬以来重要的支撑阻力互换位置，也是A、C波段调整的等幅点位，多方在该位置做防御反攻，可谓占尽天时地利人和。操作上，以560元/吨做防守适量参与多单，阻力位590元/吨附近。