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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 06:42 BJT

《美国重要政经日程》--10月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1430 - 20国集团(G20)财长和央行官员在国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季会议间隙举行会议。(完)

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(编译 白云; 审校 张荻)

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