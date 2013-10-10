美国政经：奥巴马与众议院共和党未就下一步行动“做出具体决定”--白宫

韩国个股：三星推出盖乐世S8，寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透华盛顿10月10日 - 美国白宫称，总统奥巴马与国会共和党议员在周四的会议上未就打破僵局的下一步行动做出具体决定。
奥巴马与众议院共和党领袖举行了大约一个半小时的“良好”会谈，会上奥巴马听取了众议院议长贝纳对共和党短期上调债务上限提议的解释。
“在就可能的下一步行动进行讨论后，没有做出具体决定，”白宫在声明中称，“总统希望与两党议员取得持续进展。” (完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月30日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $53.02 sup $51.75/$50.97 棕榈油 2,685/2,665马币(林吉特 res 2,739/2,762马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.04/$50.97 sup $48.88 I) 现货金 $1,246/$1,236 sup $1,261/$1,278
铁矿石1709合约经过短期下跌后，出现启明星组合，显示短线有望企稳反弹。多空在550元/吨附近连续争夺3个交易日，最终多头收复失地。周三铁矿石1709合约拉出放量阳线，价格站稳550元/吨。550元/吨是去年11月中旬以来重要的支撑阻力互换位置，也是A、C波段调整的等幅点位，多方在该位置做防御反攻，可谓占尽天时地利人和。操作上，以560元/吨做防守适量参与多单，阻力位590元/吨附近。