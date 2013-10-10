《综述》美国一周初请失业金人数触及六个月高位，但整体趋势在改善

韩国个股：三星推出盖乐世S8，寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
“这样的初请失业金人数仍然可以算是非常低的裁员水平，因此非农就业岗位的增长仍然稳健，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding说。
美国金融市场 对该数据几无反应，因交易员继续警惕关注预算僵局的进展情况。
美国一周初请失业金人数相关图表请点选 link.reuters.com/xew34t
**政府停摆的影响开始显现**
初请失业金人数的数据由各州收集，是联邦政府停摆期间唯一可以公布的政府报告，因此市场给予密切关注，希望从中找出有关就业市场形势的线索。
虽然上周数据表明，政府关停正在开始影响非联邦政府雇员，但尚无迹象显示那些休无薪假的联邦政府雇员要申请失业金。联邦雇员的失业金申请是另行公布的，且有一周的延迟。
白宫经济顾问委员会的Jason Furman表示，上周整体初请失业人数上升暗示，政府关门以及对于债务违约的忧虑已经在损害经济。
另有多份报告显示，财政僵局正在影响到消费者的支出。据汤森路透预测，九家美国零售商组成的团体料公布9月同店零售销售上升3.1%，低于上年同期的5.5%增幅。
由于预算僵局以及消费者支出疲弱的迹象，美联储可能在一段时间内不急于削减大规模购债计划。(完)
(编译 白云/郑茵 审校 李爽/张荻)
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月30日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $53.02 sup $51.75/$50.97 棕榈油 2,685/2,665马币(林吉特 res 2,739/2,762马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.04/$50.97 sup $48.88 I) 现货金 $1,246/$1,236 sup $1,261/$1,278
铁矿石1709合约经过短期下跌后，出现启明星组合，显示短线有望企稳反弹。多空在550元/吨附近连续争夺3个交易日，最终多头收复失地。周三铁矿石1709合约拉出放量阳线，价格站稳550元/吨。550元/吨是去年11月中旬以来重要的支撑阻力互换位置，也是A、C波段调整的等幅点位，多方在该位置做防御反攻，可谓占尽天时地利人和。操作上，以560元/吨做防守适量参与多单，阻力位590元/吨附近。