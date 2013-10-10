《综述》美国一周初请失业金人数触及六个月高位，但整体趋势在改善

“这样的初请失业金人数仍然可以算是非常低的裁员水平，因此非农就业岗位的增长仍然稳健，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding说。

美国金融市场 对该数据几无反应，因交易员继续警惕关注预算僵局的进展情况。

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**政府停摆的影响开始显现**

初请失业金人数的数据由各州收集，是联邦政府停摆期间唯一可以公布的政府报告，因此市场给予密切关注，希望从中找出有关就业市场形势的线索。

虽然上周数据表明，政府关停正在开始影响非联邦政府雇员，但尚无迹象显示那些休无薪假的联邦政府雇员要申请失业金。联邦雇员的失业金申请是另行公布的，且有一周的延迟。

白宫经济顾问委员会的Jason Furman表示，上周整体初请失业人数上升暗示，政府关门以及对于债务违约的忧虑已经在损害经济。

另有多份报告显示，财政僵局正在影响到消费者的支出。据汤森路透预测，九家美国零售商组成的团体料公布9月同店零售销售上升3.1%，低于上年同期的5.5%增幅。

由于预算僵局以及消费者支出疲弱的迹象，美联储可能在一段时间内不急于削减大规模购债计划。(完)