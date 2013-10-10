美国政经：共和党提议暂时提高举债上限，双方将继续沟通--贝纳发言人

中原期货：大连铁矿石多头占优，上海螺纹钢触底反弹

铁矿石1709合约经过短期下跌后，出现启明星组合，显示短线有望企稳反弹。多空在550元/吨附近连续争夺3个交易日，最终多头收复失地。周三铁矿石1709合约拉出放量阳线，价格站稳550元/吨。550元/吨是去年11月中旬以来重要的支撑阻力互换位置，也是A、C波段调整的等幅点位，多方在该位置做防御反攻，可谓占尽天时地利人和。操作上，以560元/吨做防守适量参与多单，阻力位590元/吨附近。