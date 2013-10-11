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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--10月11日

============================今日重要政经日程=======================

10/11（五）

中国国务院总理李克强于10月9日至15日出席在文莱斯里巴加湾市举行的第16次中国—东盟（10+1）领导人会议、第16次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第八届东亚峰会，并对文莱、泰国、越南进行正式访问。

国新办就落实创新驱动发展战略等方面情况举行新闻发布会，请全国政协副主席、科技部部长万钢介绍落实创新驱动发展战略。

中国国际经济交流中心和人民出版社共同主办的《打造中国经济升级版》新书发布会。

============================近期重要政经日程=======================

10/12（六）

*国新办就今年前三季度进出口情况举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍2013年前三季度进出口情况。

10/15（二）

第114届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日-11月4日在广州举行。

10/26 (六）

2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀)
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