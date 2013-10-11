《中国重要政经日程》--10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
10/11（五）
中国国务院总理李克强于10月9日至15日出席在文莱斯里巴加湾市举行的第16次中国—东盟（10+1）领导人会议、第16次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第八届东亚峰会，并对文莱、泰国、越南进行正式访问。
国新办就落实创新驱动发展战略等方面情况举行新闻发布会，请全国政协副主席、科技部部长万钢介绍落实创新驱动发展战略。
中国国际经济交流中心和人民出版社共同主办的《打造中国经济升级版》新书发布会。
============================近期重要政经日程=======================
10/12（六）
*国新办就今年前三季度进出口情况举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍2013年前三季度进出口情况。
10/15（二）
第114届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日-11月4日在广州举行。
10/26 (六）
2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。