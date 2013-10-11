《中国重要政经日程》--10月11日

中国国务院总理李克强于10月9日至15日出席在文莱斯里巴加湾市举行的第16次中国—东盟（10+1）领导人会议、第16次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第八届东亚峰会，并对文莱、泰国、越南进行正式访问。