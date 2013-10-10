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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 07:27 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超1,140万股

路透东京10月11日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的
下单情况：    
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单            23.7
 卖单            12.3
  -----------------
 净买            11.4
 单     
   (完)
  
 (编译 李爽  审校 石冠兰)

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