《综述》美联储两官员政策立场不同，但均认为政府违约后果极其严重

中航期货：沪铝下行空间有限，可尝试在13,500元/吨附近买入
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
“我们决不能向这个方向前进，陷入无法支付一些账单的境地，”布拉德称，并指出美元是国际储备货币，美国资产则被视为安全的投资。
“没有理由让自己造成的问题导致这种风险，”他说。“我们希望维护我们的国际声誉...并解决这个问题。”
不过在政策方面，两人则持不同看法，折射出联储决策委员会内部存在的分歧。
布拉德指出，美国财政问题已经让联储在10月29-30日会上缩减购债规模的“可能性发生改变”。他今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，而且支持联储上个月维持刺激政策不变的决定。
上个月“我们提到了财政不确定性是一个风险因素，而这一风险现在已经成为现实，因此我认为10月会议上决定缩减购债的可能性下降了而不是更高了，”布拉德对记者称，并表示举债上限的争论也有很大影响。
他说，他还没作出决定，也不想预判10月会议结果。不过他表示，美联储对待量化宽松政策可以保持耐心，直到通胀率上升并更接近2%的联储目标。
美联储官员对待宽松政策的立场情况图表：link.reuters.com/bah73v
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。
本周大盘走势不理想，呈现三连阴的偏弱格局，不过技术上并没有形成破位。三大期指出现分化，IH略显抗跌，有资金护盘迹象。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.13%、-0.15%和-0.28%，对应期指当月合约涨幅分别为-0.04%、0.16%和-0.36%。IH主力合约收涨，明显强于现货指数，IC略显偏弱。三大期指当月合约基差分别为IF贴水8.6点、IH升水3.7点和IC贴水36.9点。