《综述》美联储两官员政策立场不同，但均认为政府违约后果极其严重

“我们决不能向这个方向前进，陷入无法支付一些账单的境地，”布拉德称，并指出美元是国际储备货币，美国资产则被视为安全的投资。

“没有理由让自己造成的问题导致这种风险，”他说。“我们希望维护我们的国际声誉...并解决这个问题。”

不过在政策方面，两人则持不同看法，折射出联储决策委员会内部存在的分歧。

布拉德指出，美国财政问题已经让联储在10月29-30日会上缩减购债规模的“可能性发生改变”。他今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，而且支持联储上个月维持刺激政策不变的决定。

上个月“我们提到了财政不确定性是一个风险因素，而这一风险现在已经成为现实，因此我认为10月会议上决定缩减购债的可能性下降了而不是更高了，”布拉德对记者称，并表示举债上限的争论也有很大影响。

他说，他还没作出决定，也不想预判10月会议结果。不过他表示，美联储对待量化宽松政策可以保持耐心，直到通胀率上升并更接近2%的联储目标。

美联储官员对待宽松政策的立场情况图表：link.reuters.com/bah73v