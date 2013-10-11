《综述》美联储两官员政策立场不同，但均认为政府违约后果极其严重

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，要是有投票权的话，他会在上月开会时对缩减每个月850亿美元的购债计划持开放态度。他被视为是政策中间派，今年不具有政策投票权。
威廉姆斯对记者说，相比于一些其他高级美联储官员，“我个人不是那么排斥开始小规模缩减购债。”
威廉姆斯表示，何时开始缩减购债以及完全结束购债，要取决于经济。他并称，当时机来临时，投资者应预期美联储会缓慢缩减购债。
“不会是急踩刹车，而是慢慢松开油门，”他对一些商界领袖和政要说。
不过，威廉姆斯并未表示预算争论必然意味着美联储应该推迟缩减计划。他说，如果预算争论确实导致了明年新一轮的财政撙节计划，那么美联储或不得不在较当前预期更长的一段时间内维持超宽松政策。
“我们必须观察。我不想猜测国会和总统会达成什么决定。他们的决定很明显会影响经济前景，乃至货币政策前景，”他说。
“我会希望国会和政府能达成一个长度超过六周的协议，以为经济环境多增添一点确定性。”(完) (编译 郑茵/徐文焰/侯向明； 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。