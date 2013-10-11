《综述》美联储两官员政策立场不同，但均认为政府违约后果极其严重

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，要是有投票权的话，他会在上月开会时对缩减每个月850亿美元的购债计划持开放态度。他被视为是政策中间派，今年不具有政策投票权。

威廉姆斯对记者说，相比于一些其他高级美联储官员，“我个人不是那么排斥开始小规模缩减购债。”

威廉姆斯表示，何时开始缩减购债以及完全结束购债，要取决于经济。他并称，当时机来临时，投资者应预期美联储会缓慢缩减购债。

“不会是急踩刹车，而是慢慢松开油门，”他对一些商界领袖和政要说。

不过，威廉姆斯并未表示预算争论必然意味着美联储应该推迟缩减计划。他说，如果预算争论确实导致了明年新一轮的财政撙节计划，那么美联储或不得不在较当前预期更长的一段时间内维持超宽松政策。

“我们必须观察。我不想猜测国会和总统会达成什么决定。他们的决定很明显会影响经济前景，乃至货币政策前景，”他说。