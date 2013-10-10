《美债周五展望》公债价格涨跌互见，市场焦点在预算协商

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 30年期公债标售需求强劲提振公债价格

* 美联储买入13.8亿美元2028-2043年到期通胀保值债券

* 市场焦点在上调举债上限的努力上

路透纽约10月10日 - 美国公债价格周四涨跌互见，此前美国标售30年期公债获得强劲需求，带动市场收复多数稍早失地。

但是美国上调举债上限是否能达成协议的前景仍不明朗，对债市方向没有提供什么指引。

共和党表示，如果奥巴马总统同意同共和党就包括为政府拨款以政府重新开门等广泛财政议题进行磋商，他们将向奥巴马提出短期上调举债上限的提议。

公债价格今日开局下滑，但低价和较高的收益率吸引买家认购130亿美元的30年期公债标售，公债价格遂从日低反弹。

ED&F Man Capital固定收益利率部门联席主管Thomas di Galoma表示，今日标售获得良好需求，中长线投资人的需求非常不错将标售带到一个更高的水准。

CRT Capital Group的公债策略师Ian Lyngen表示，在标售前，美国公债走软，但在标售后从低点反弹。

美国上调举债上限是否能达成协议的前景不明朗也提振了市场对美国公债的兴致。

尽管如果未能上调举债上限可能造成近期到期的美国公债出现违约，但对这种情况的不安情绪带动了对较长年期的美国公债的买盘，这提振了公债价格，打压了收益率。

这也导致短债收益率倒置，因最早到期的债券收益率必须补偿可能拖欠支付的风险。

在美国公债收益率突破近期支撑水准后，对美国公债的卖盘在海外市场加重。但卖压在30年期公债标售前减弱。

指标10年期公债 跌6/32，收益率报2.69%，略高于近期技术支撑水准约2.68%。

“强劲的30年期公债标售引发一波快速的空头回补，且因本周公债发售顺利结束的事实令债市进一步改善，投资人也在出脱标售相关的部分对冲。”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

30年期长债 收复稍早标售前的跌幅，尾盘升5/32，收益率报3.73%。

除了今日发售的30年期公债以外，财政部本周二还发售了三年期公债，周三还发售了10年期公债。

在过去两周，美国公债大致盘整，许多投资人因华盛顿政治僵局而不愿做新的交易。

美国政府关门进入第10天，对政治冲突可能令美国无法上调举债上限，导致部分短债违约的担忧也在不断加重。若出现违约，可能打压作为所有其他金融市场相关的指标资产所需要的信心。

“之前有投资人认为可能‘很快’能达成某种协议，造成股市和信贷市场大涨，公债遭遇一些卖压。”GAM USA Inc投资主管Jack Flaherty表示。

“之后有传闻称达成协议的希望要比早间要小，美国公债又从低点回升。”他称。

“债务协议最终将达成，利率将回升，这只是时间问题，而不是能不能的问题。但可能市场过于有信心，没有给华盛顿的政客足够的压力。”他指出。

11月7日到期的美国一个月国库券 收益率达0.25%，低于周二触及的五年高位0.36%。

交易商表示，公债附买回隔夜借款成本周四开报约27个基点，之后回落至约10个基点。

银行和货币基金已经开始规定，将不再接受美国公债作为附买回贷款的抵押，因有拖欠偿还的风险。

美联储周四买入13.8亿美元2028-2043年到期的通胀保值债券(TIPS)。(完)

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