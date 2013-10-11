全球经济：日本央行总裁黑田东彦认为美国不会发生债务违约

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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一位投资者问到，如果基本薪资水平在春季劳资谈判中没有提高，日本央行是否会提高本就庞大的刺激计划规模。黑田东彦就此重申，央行承诺在2015年4月之前达到通胀目标。
“如果这个目标难以实现，我们可能会提高量化与定量和定性的货币宽松政策(QQE)的力度。但正如我此前说过的，我们有希望达到目标，而且预期基本薪资将在明年的春季谈判中开始上涨。在现阶段，这种假设性的问题难以回答，”他说。
市场担心，政府决定从明年4月开始将消费税率从5%提高至8%，可能抵消首相安倍晋三经济刺激政策迄今达成的效果。
“(消费税上调)不会削弱经济增长的基本趋势，”黑田东彦。
他还再次指出，有需要降低日本的巨额公共负债。目前日本政府债务规模相当于其5万亿(兆)美元经济总量的两倍以上，居主要工业化国家之首。
日本央行预期消费税上调将拉低经济增长率约0.7个百分点，并估计经济在2014年4月开始的财年将扩张1.3%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。