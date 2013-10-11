全球经济：日本央行总裁黑田东彦认为美国不会发生债务违约

一位投资者问到，如果基本薪资水平在春季劳资谈判中没有提高，日本央行是否会提高本就庞大的刺激计划规模。黑田东彦就此重申，央行承诺在2015年4月之前达到通胀目标。

“如果这个目标难以实现，我们可能会提高量化与定量和定性的货币宽松政策(QQE)的力度。但正如我此前说过的，我们有希望达到目标，而且预期基本薪资将在明年的春季谈判中开始上涨。在现阶段，这种假设性的问题难以回答，”他说。

市场担心，政府决定从明年4月开始将消费税率从5%提高至8%，可能抵消首相安倍晋三经济刺激政策迄今达成的效果。

“(消费税上调)不会削弱经济增长的基本趋势，”黑田东彦。

他还再次指出，有需要降低日本的巨额公共负债。目前日本政府债务规模相当于其5万亿(兆)美元经济总量的两倍以上，居主要工业化国家之首。