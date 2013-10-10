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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 07:59 BJT

日本数据：9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%

路透东京10月11日 - 日本央行周五公布，9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

9月 8月 7月 上年9月

M2 +3.8 +3.8* +3.7 +2.4

M3 +3.1 +3.0 +3.0 +2.1

广义流动性 +3.7 +3.6* +3.3* +0.4

* 为修正数据。

参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。

参看日本数据相关新闻，请点选 (完) (编译 侯向明； 审校 郑茵)

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