主要国家经济指标预测--10月14日****

路透10月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月14日当周 10月14-15日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) -3.8% -2.6% 10月14日(一) 0030 澳洲房屋融资(较前月) 8月 -- +2.4% 投资性房屋融资 -- +2.9% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -0.3% +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +0.6% -1.5% (较上年同期) -2.4% -2.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.7% -- (较上年同期) -2.2% -- 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.19 增加1.0 失业率 6.9% 7.1% 就业参与率 66.4% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 75.2 76.0 现况指数 92.8 91.0 预期指数 63.9 67.5 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 130.4 -- -- 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 +0.8% -- REINZ房价指数(较上年同期) +9.8% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期未定。 * 美国9月非农就业报告 * 美国8月国际贸易收支 * 美国9月进出口价格 * 美国9月生产者物价指数(PPI) * 美国9月零售销售 * 美国8月建筑支出 * 美国9月就业趋势指数 * 美国8月工厂订单 * 美国8月耐久财订单修正值 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 * 美国8月企业库存 * 美国9月联邦预算 (完)