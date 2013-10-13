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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--10月14日****

路透10月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    10月14日当周
    
    10月14-15日
    0600     德国进口物价(较前月)                               8月      持平     +0.3%
                         (较上年同期)                                   -3.8%     -2.6%

    10月14日(一)
    0030     澳洲房屋融资(较前月)                               8月       --      +2.4%
              投资性房屋融资                                              --      +2.9%
    0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                        9月     -0.1%     +0.2%
                          (较上年同期)                                  -0.3%     +0.2%   
    0900     欧元区工业生产(较前月)                             8月     +0.6%     -1.5%
                    (较上年同期)                                        -2.4%     -2.1%
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月11日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值     预估值
    0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月终值      持平       持平
                                    (较上年同期)                        +1.4%      +1.4%
             德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           9月终值      持平       持平
                                         (较上年同期)                   +1.6%      +1.6%
    0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                     9月     +0.7%        --       
                                   (较上年同期)                         -2.2%        --        
    0800     意大利CPI(较前月)                              9月终值     -0.3%      -0.3%       
                   (较上年同期)                                         +0.9%      +0.9%       
                 HICP(较前月)                               9月终值     +1.8%      +1.8%       
                   (较上年同期)                                         +0.9%      +0.9%       
    1230    加拿大就业变动(万人)                                9月  增加1.19    增加1.0    
                    失业率                                               6.9%       7.1%        
                  就业参与率                                            66.4%     66.60%      
    1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数              10月初值      75.2       76.0        
                                     现况指数                            92.8       91.0        
                                     预期指数                            63.9       67.5        
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月4日当周     130.4         --  

     
     --     新西兰REINZ房价指数(较前月)                        9月      +0.8%         --      
                  REINZ房价指数(较上年同期)                             +9.8%         --      
 
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期未定。    
        
    * 美国9月非农就业报告
    * 美国8月国际贸易收支 
    * 美国9月进出口价格  
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)
    * 美国9月零售销售
    * 美国8月建筑支出
    * 美国9月就业趋势指数
    * 美国8月工厂订单
    * 美国8月耐久财订单修正值
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售   
    * 美国8月企业库存
    * 美国9月联邦预算
       
    (完)

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