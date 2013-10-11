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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 08:25 BJT

《全球汇市》美元原地踏步，投资者寄望美国就债务上限达成协议

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3520    1.3519     +0.01     +2.47    1.3194
 美元/日圆                      98.30     98.15     +0.15    +13.33     86.74
 欧元/日圆                     132.87    132.69     +0.14    +16.08    114.46
 美元/瑞郎                     0.9115    0.9119     -0.04     -0.44    0.9155
 英镑/美元                     1.5966    1.5964     +0.01     -1.75    1.6251
 美元/加元                     1.0410    1.0396     +0.13     +4.93    0.9921
 澳元/美元                     0.9447    0.9451     -0.04     -9.10    1.0393
 新西兰元/美                   0.8271    0.8276     -0.06     -0.14    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.850    92.760     +0.10     +3.02    90.130
 新西兰元/日                   81.290    81.230     +0.07    -42.27   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.91    156.69     +0.14    +11.43    140.82
 澳元/新西兰                   1.1419    1.1399     +0.18     -8.94    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 徐文焰/张荻/侯向明； 审校 张涛/郑茵)
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