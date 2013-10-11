金砖国家：10月10日股汇市收盘纵览

路透10月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,014.05点。

中国股市：沪综指收跌终结四连涨，国际板传言遭否认难挽颓势

香港股市：恒指收低，零售股受莎莎重挫拖累

中国汇市：人民币即期收高，疑似干预尾盘未如期现身致美元遭抛售

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拉美股市：拉美主要股市上涨，因看好美国预算和债务僵局有解。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.85%，报52,996.64点，石油公司OGX 大涨4.76%，带领大盘上攻。

拉美汇市：拉美货币上扬，美国预算之争达成协议的希望升温

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南非股市：上涨1.3%，为五个交易日来首见，因有迹象显示美国财政僵局有解。Top-40绩优股指数 涨1.33%，至38,614.68点，为三周来最大百分比升幅。综合指数 升1.27%，报43,321.36点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，受矿业工人结束罢工提振

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印度股市：涨至近三周高位，Tata Motors股价冲上纪录高位。指标BSE指数 收升0.12%，或23.65点，报20,272.91点。NSE指数 升0.22%，或13.50点，报6,020.95点。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，此前路透报导，政府正在磋商印度债市纳入全球主要债券指数，此举可望提振美元资金流入印度。卢比兑美元 收报61.39/40 卢比，周三收报61.93/94 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低，报1,484.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.46%至822.31点。