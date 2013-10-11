《中国报摘》--中国证券报10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--记者获悉，促进沿海、内陆、沿边开放优势互补的新政策有望在中国共产党十八届三中全会后出台。其中，《沿边地区开放开发规划（2012-2020）》或率先推出。
* 其他:
--苏宁云商 公告称，近日，公司下属子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司获得中国证监会关于基金销售支付结算业务的许可，易付宝可以为基金网上直销提供支付结算服务。
--上海证交所相关人士表示，除目前已推出的国债预发行交易外，下一步将积极推进国开行来交易所发债、推动商业银行减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措，推进债券市场互通互融。
--上海陆家嘴集团、新希望集团和日本SBI控股株式会社 签署关于打造互联网金融服务平台、开展互联网金融服务业的战略合作备忘录，拟共同在上海自由贸易试验区开展金融创新业务。
--青岛市商务局日前公布“青岛市国际贸易中心城市建设纲要”称，青岛自由贸易试验区的创建工作已全面启动，争取青岛经济技术开发区和青岛前湾港保税区,分别申办成为投资便利化和贸易便利化改革试点区域。
--双汇国际控股公司宣布收购史密斯菲尔德后的战略增长计划，包括增加由美国向亚洲的出口，建立新的全球贸易运营平台，以及研究和史密斯菲尔德合作向中国推出高端产品。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。