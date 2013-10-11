《中国报摘》--中国证券报10月11日

* 头版头条:

--记者获悉，促进沿海、内陆、沿边开放优势互补的新政策有望在中国共产党十八届三中全会后出台。其中，《沿边地区开放开发规划（2012-2020）》或率先推出。

* 其他:

--苏宁云商 公告称，近日，公司下属子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司获得中国证监会关于基金销售支付结算业务的许可，易付宝可以为基金网上直销提供支付结算服务。

--上海证交所相关人士表示，除目前已推出的国债预发行交易外，下一步将积极推进国开行来交易所发债、推动商业银行减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措，推进债券市场互通互融。

--上海陆家嘴集团、新希望集团和日本SBI控股株式会社 签署关于打造互联网金融服务平台、开展互联网金融服务业的战略合作备忘录，拟共同在上海自由贸易试验区开展金融创新业务。

--青岛市商务局日前公布“青岛市国际贸易中心城市建设纲要”称，青岛自由贸易试验区的创建工作已全面启动，争取青岛经济技术开发区和青岛前湾港保税区,分别申办成为投资便利化和贸易便利化改革试点区域。