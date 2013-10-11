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债券 | 2013年 10月 11日 星期五 08:55 BJT

全球经济：可能因美国债务僵局而受损--欧洲央行总裁德拉吉

德拉吉称，不仅主权债券市场企稳，银行对融资前景也比最近几年乐观。

他说，这是透明度提高的重要成果。提高透明度是欧央行的主要目标，也是使欧元区银行体系恢复稳健的关键。

“透明度是关键。总的来说，欧洲以外的投资者都认为，如果不提高透明度，他们极不可能真正在其银行体系投资，”德拉吉指出。

欧央行大约一年内就要开始监管区内银行业者。解决问题银行的统一机制料在2015年出台。

先要进行资产质量审核，然后进行压力测试，这样监管才能确保银行体质良好。欧央行还努力制定一个关闭破产银行的统一机制。

“过去一个半月，我们看到几家银行有能力融资。因此市场前景好于两年期进行上次压力测试时的情况，”德拉吉表示。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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