《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月11日

路透香港10月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7543港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收高323.09点或2.18%，报15,126.07点。因迹象显示至少暂时上调美 国举债上限的磋商有所进展。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.570 0.91 20205 15.785 1.58 中国铝业 9.360 4.82 41100 2.903 2.23 中国移动 54.950 1.27 189633 85.220 1.45 中国人寿 39.980 0.68 58122 20.668 1.56 中石油 116.760 2.06 66870 9.054 2.65 中石化 80.370 1.29 26525 6.232 1.01 汇丰控股 54.550 1.49 255087 84.599 1.38 中电信 52.470 2.04 17168 4.069 1.97 中国联通 16.520 -0.06 166556 12.810 1.83 兖州煤业 9.660 3.32 78376 7.491 1.64 华能国际 42.080 2.21 12967 8.158 1.08 南方航空 19.190 3.23 13938 2.976 2.27 东方航空 17.390 3.57 11401 1.348 -49.11 中芯国际 4.040 3.06 89781 0.627 1.06（ 完）