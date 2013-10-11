《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7543港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收高323.09点或2.18%，报15,126.07点。因迹象显示至少暂时上调美 国举债上限的磋商有所进展。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.570 0.91 20205 15.785 1.58 中国铝业 9.360 4.82 41100 2.903 2.23 中国移动 54.950 1.27 189633 85.220 1.45 中国人寿 39.980 0.68 58122 20.668 1.56 中石油 116.760 2.06 66870 9.054 2.65 中石化 80.370 1.29 26525 6.232 1.01 汇丰控股 54.550 1.49 255087 84.599 1.38 中电信 52.470 2.04 17168 4.069 1.97 中国联通 16.520 -0.06 166556 12.810 1.83 兖州煤业 9.660 3.32 78376 7.491 1.64 华能国际 42.080 2.21 12967 8.158 1.08 南方航空 19.190 3.23 13938 2.976 2.27 东方航空 17.390 3.57 11401 1.348 -49.11 中芯国际 4.040 3.06 89781 0.627 1.06（ 完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。