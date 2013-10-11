中国个股：苏宁云商获基金支付结算业务许可，余额理财产品已开发完成

路透北京10月11日 - 中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商集团股份有限 周五发布公告称，下属子公司已获得证监会关于基金销售支付结算的许可，而且外界所关注的苏宁易付宝余额理财产品已基本开发完成，处于内部测试阶段，后续将正式上线运营。

公告称，苏宁旗下南京苏宁易付宝网络科技有限公司获得了中国证监会关于基金销售支付结算业务的许可，易付宝可以为基金网上直销提供支付结算服务。而且苏宁易购作为基金电商平台业务的报备工作也在推进，待监管部门审核通过。

苏宁指出，基金业务是苏宁金融业务发展的一个重要方面，公司组建专业团队围绕基金支付、基金销售业务展开工作。与此同时，公司积极地向监管部门申报开展基金业务的许可资质。

阿里巴巴 与天弘基金合作，6月起推出了余额理财产品--余额宝，支付宝的闲余资金可购买货币基金获得更高收益，短短三个多月该货币基金规模已达500亿元人民币，成为国内最大基金。不少金融机构和互联网公司都在筹划类似产品，包括腾讯 旗下财付通和苏宁的易付宝。

中国证券报同日报导称，易付宝余额理财产品是苏宁与基金公司合作推出的专门针对互联网用户的新一代货币基金，首批合作基金公司包括易方达、广发、汇添富。

易付宝是苏宁云商集团旗下的一家独立第三方支付公司，注册资金为1亿元。2012年7月，苏宁易购旗下的易付宝互联网支付工具，正式获得中国人民银行颁发的第三方支付资质牌照。

苏宁云商今年8月曾公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时公司正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。[ID：nL4S0GO04F]

证监会网站披露的数据显示，截至8月末，目前获批的为基金销售机构提供支付结算服务的第三方支付机构共有10家，包括汇付数据、银联电子、财付通、快钱支付、支付宝等。

苏宁云商周四报收13.99元，在8月初传出公司涉足基金领域消息后，公司股价已上涨逾一倍。

欲进一步了解公告详情，请见巨潮资讯网站 here（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 黄凯)