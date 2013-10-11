中国金融：SBI控股与陆家嘴新希望在上海自贸区打造互联网金融平台

路透上海10月11日 - 日本SBI控股公司 宣布，已与中国陆家嘴集团公司、新希望集团公司签署合作备忘录，拟共同在中国（上海）自由贸易实验区开展金融创新业务，打造互联网金融服务平台。

SBI公告显示，SBI在日本互联网金融业务的专业知识和经验，与中方合作伙伴的管理资源及当地政府的支持一起合力，有望在中国开辟一个新的金融市场。

SBI控股是知名亚洲互联网金融综合集团，旗下金融服务产业依托互联网打造了证券、银行、保险、外汇交易、盘后交易等多个平台，形成了独有的互联网金融生态圈，实现了通过互联网提供全方位的金融服务。

陆家嘴集团负责陆家嘴金融贸易区的城市开发，并涉足商业地产、金融投资等多个产业领域，并是上市公司陆家嘴 的母公司。而新希望集团是中国最大的农牧企业之一，其产业涉足农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大领域。在金融投资领域，新希望是民生银行 的第一大股东、民生保险的发起人。