中国金融：SBI控股与陆家嘴新希望在上海自贸区打造互联网金融平台

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月11日 - 日本SBI控股公司 宣布，已与中国陆家嘴集团公司、新希望集团公司签署合作备忘录，拟共同在中国（上海）自由贸易实验区开展金融创新业务，打造互联网金融服务平台。
SBI公告显示，SBI在日本互联网金融业务的专业知识和经验，与中方合作伙伴的管理资源及当地政府的支持一起合力，有望在中国开辟一个新的金融市场。
SBI控股是知名亚洲互联网金融综合集团，旗下金融服务产业依托互联网打造了证券、银行、保险、外汇交易、盘后交易等多个平台，形成了独有的互联网金融生态圈，实现了通过互联网提供全方位的金融服务。
陆家嘴集团负责陆家嘴金融贸易区的城市开发，并涉足商业地产、金融投资等多个产业领域，并是上市公司陆家嘴 的母公司。而新希望集团是中国最大的农牧企业之一，其产业涉足农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大领域。在金融投资领域，新希望是民生银行 的第一大股东、民生保险的发起人。
上海自贸区已于9月29日正式挂牌成立，这是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。