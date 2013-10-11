《新兴市场重要经济事件预告》--10月11日-10月18日

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10月11日(五)

华盛顿--世界银行集团举行“实现儿童健康和经济健康需要什么？”研讨会。世界银行行长金墉、尼泊尔财长Shanker Prasad Koirala和也门财长Sakhr Al-Wajeeh将发言。

华盛顿--IMF就“北美的能源繁荣：全球格局改变者？”举行研讨会。发言者包括加拿大央行副总裁和墨西哥财长Luis Videgaray Caso。

华盛顿--IMF就“迈向更好的经济政策制定：强化非洲数据”举行研讨会。发言人包括IMF副总裁朱民、卢旺达财长Pierre Ndiaye和塞内加尔财长Claver Gatete。

华盛顿--世界银行集团就“点燃金融准入创新”举行研讨会，与会者包括尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala和世界银行行长金墉。

华盛顿--世界银行集团就“通过民间领域发展来创造共享价值--为什么如此重要”举行研讨会，世界银行行长金墉和世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)将发言。

华盛顿--彼得森国际经济研究所和亚洲开发银行发表联合研究报告：“应对金融危机：之前亚洲的经验与如今欧美的教训”。亚洲开发银行首席经济学家李昌镛和智利央行前总裁Jose de Gregorio Rebeco将与会。

华盛顿--世界银行集团就“聚焦东亚和太平洋”举行研讨会。印尼财长Muhammad Chatib Basri将发言。

华盛顿--印度财长齐丹巴南讲述印度成长经历来吸引投资。

华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

华盛顿--尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi在华盛顿战略与国际研究中心发表讲话，主题为“尼日利亚银行业改革与经济发展”(1400)。

安卡拉--土耳其财长Mehmet Simsek料将宣布政府2014年预算计划。

卢萨卡--赞比亚财长Alexander Chikwanda向国会呈交2014年预算(1230)。

10月12日(六)

华盛顿--国际金融协会(IIF)年会(最后一日)。发言嘉宾包括英国央行副总裁塔克、肯尼亚央行总裁Njuguna Ndungu以及印度央行总裁拉詹。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和新加坡财政部长尚达曼召开联合记者会。

华盛顿--IMF举行研讨会，主题为“激活中东和北非的就业增长”。IMF副总裁Nemat Shafik和突尼斯议会金融委员会副主席Moncef Cheikh-Rouhou将发言。

华盛顿--IMF举行研讨会，主题为“主权债务重组：近期的经验教训”。IMF第一副总裁利普顿和欧洲复兴开发银行副首席经济学家Jeronim Zettelmeyer将发言。

华盛顿--世界银行集团就应对避税行为举行研讨会。IMF财政事务部门副主任Michael Keen和赞比亚财政部顾问Francis Chipimo将发言。

10月13日(日)

华盛顿--美国财政部长杰克卢主持2013年美国-印度经济金融合作会议。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克、印度财政部长齐丹巴南和印度央行总裁拉詹将参加会议。

10月14日(一)

莫斯科--俄罗斯央行举行货币政策会议。

10月15日(二)

纽约--韩国央行总裁金仲秀在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表演讲。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率决议)。

10月16日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

10月17日(四)

日内瓦--央行双边技术援助与能力建构项目在Graduate Institute举行第一届年会(至10月18日)。

布达佩斯--2013年布达佩斯经济论坛。匈牙利央行常务董事Daniel Palotai将发表演讲。

圣地亚哥--智利央行举行议息会议。

10月18日(五)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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