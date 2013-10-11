中国证券：优先股试点场外市场先行，浙江朗诗德优先股发行昨路演

报导还指出，中国证监会正在加紧制定A股优先股发行的实施方案，有望在新股发行改革制度公布后实施。同时，新三板场外交易市场的优先股发行工作也在积极筹备，计划同期推出。 在周四举行的路演中，朗诗德公布了本次发行计划，拟推出不少于企业总股本25%的优先股股份即1,655万股，筹集资金1.4亿-1.5亿元人民币。优先股投资者除了能获得每年10%的固定收益外，还可以在公司利润提升时享受与普通股东相同待遇的分红。此次优先股发行采取非公开方式，对股东的最低投资额设定为50万元。