《香港报摘》--经济日报10月11日

* 要闻版头条：

--西南九龙天玺低价抢滩，即时触动全港投资者神经，5天共收票约1,200张，成为历年单一最大手入票个案。 * 其他： --港府、财务汇报局及会计师公会三方，为引入独立审计监管制度研究多年。财汇局主席潘祖明称，政府拟于明年就监管权转移展开谘询，最快于2016年为独立审计监管机构立法。

--吉利汽车 公布，9月总销量为4.3万部，与去年同期水平相若。今年首9个月，公司总销量为37.6万部，按年增长16%，达全年目标67%。

--内地发展商9月份销售数据继续报捷，蓝筹内房中海外 首9月销售已达全年目标93%。市场预期，今年将有多间公司超额完成销售目标。(完)