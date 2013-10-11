《香港报摘》--经济日报10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--西南九龙天玺低价抢滩，即时触动全港投资者神经，5天共收票约1,200张，成为历年单一最大手入票个案。 * 其他： --港府、财务汇报局及会计师公会三方，为引入独立审计监管制度研究多年。财汇局主席潘祖明称，政府拟于明年就监管权转移展开谘询，最快于2016年为独立审计监管机构立法。
--吉利汽车 公布，9月总销量为4.3万部，与去年同期水平相若。今年首9个月，公司总销量为37.6万部，按年增长16%，达全年目标67%。
--内地发展商9月份销售数据继续报捷，蓝筹内房中海外 首9月销售已达全年目标93%。市场预期，今年将有多间公司超额完成销售目标。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。