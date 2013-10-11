《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月11日

*工商时报：

--马英九总统期许台湾成为〞自由经济岛〞；金管会主委曾铭宗昨日强调，为配合金融业纳入自经区，国际金融业务分行(OBU)对外人销售的商品及流程，决改采负面表列管理，预计11月完成检讨，开放幅度比预期更大。

--财政部长张盛和昨日表示，台湾是零外债国家，债限绝对不会破表，将于年底前提出财政健全方案，以多元方式筹措财源，打造健全财政的百年基业。

*经济日报：

--民进党主席苏贞昌昨日宣布将提出倒阁案。如果民进党在今天院会提出倒阁案，依宪法规定，提出72小时后未撤案，立法院应在48小时内表决，等于最快下周二院会即可记名投票表决。

--据官方掌握的资讯，券商登陆抢合资全照已做好区隔，开发金 旗下凯基证可能锁定上海，元大金 旗下元大宝来证倾向深圳，富邦金 旗下富邦证与永丰金 旗下永丰金证都选福建，将在持股51%与49%各择一。

--美国朝野各退一步，都不排除先达成短期协议，以避免债务违约，使债限僵局出现一线曙光，激励全球股市、美元、国际油价10日同步上涨。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。