《香港报摘》--信报10月11日

* 要闻版头条：

--港交所 无意为引入不同股权制度进行公众谘询之后，扰攘多个月、曾传出无数上市版本的阿里巴巴，即时作出不来港上市的决定。 * 其他： --腾讯 藉着「国际版微信」WeChat打入东南亚市场，近日更有意加强发展当地的社交及游戏业务，增加其市占率。腾讯与持有逾三成股权的大股东、南非网络传媒公司Naspers进行多项关连交易，重组两者在泰国及印度业务，并行使期权以加强控制一间东南亚及南美主要游戏商Level Up。

--港交所旗下香港期货结算已调高短期美债作为抵押品的扣减率比例，是亚洲首家交易所为美债可能出现违约采取的应变措施，证监会亦已要求持牌法团提供有关相关应变计划。

--两年前因为补地价太高而流标收场的海洋公园酒店，终于名花有主。海洋公园宣布，海洋酒店项目由丽新发展 投得，连补地价的总投资额达41亿元，酒店预计2017年初落成，丽新已提名万豪国际负责酒店营运。(完)