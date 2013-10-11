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债券 | 2013年 10月 11日 星期五 08:46 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月11日-10月18日

路透10月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。    
        
 日期   时间  国家   规模      发行细节
 10/11        意大             中长期公债
              利               
 10/14  1350  法国             标售国库券(BTF)
 10/15        西班             标售六个月和12个月国库
              牙               券
 10/16        葡萄             公债标售
              牙               
 10/16        日本             12个月期贴现公债标售
 10/16        德国   50亿欧元  两年期公债标售
 10/16        日本             五年期日本政府公债标售
 10/17        日本             三个月期贴现国库券标售
 10/17        西班             公债标售
              牙               
 10/17        英国             标售2018年到期公债
 10/17        法国             标售BTAN债券
 10/18        日本             标售提升流动性债券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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