《全球主要国家债券发行预告》--10月11日-10月18日

路透10月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/11 意大 中长期公债 利 10/14 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/15 西班 标售六个月和12个月国库 牙 券 10/16 葡萄 公债标售 牙 10/16 日本 12个月期贴现公债标售 10/16 德国 50亿欧元 两年期公债标售 10/16 日本 五年期日本政府公债标售 10/17 日本 三个月期贴现国库券标售 10/17 西班 公债标售 牙 10/17 英国 标售2018年到期公债 10/17 法国 标售BTAN债券 10/18 日本 标售提升流动性债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)