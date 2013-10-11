全球金市：金价或连跌第二周，因美国预算僵局显现取得进展的迹象

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称本月缩减QE的可能性降低，因美国政府关门且缺乏经济数据。
美国最近一周初请失业金人数触及六个月高位，因计算机系统问题而推迟统计的数据得到处理，此外美国政府部分关闭开始影响到一些非联邦雇员。
国际货币基金组织(IMF)表示，已收到成员国认可，将售金利润转移至援助低收入国家基金，从而每年可释放出19亿美元援助资金。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至10月10日的黄金持仓量较上一交易日减少0.20%，或1.8吨，至896.38吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。