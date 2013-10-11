全球金市：金价或连跌第二周，因美国预算僵局显现取得进展的迹象

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称本月缩减QE的可能性降低，因美国政府关门且缺乏经济数据。

美国最近一周初请失业金人数触及六个月高位，因计算机系统问题而推迟统计的数据得到处理，此外美国政府部分关闭开始影响到一些非联邦雇员。

国际货币基金组织(IMF)表示，已收到成员国认可，将售金利润转移至援助低收入国家基金，从而每年可释放出19亿美元援助资金。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至10月10日的黄金持仓量较上一交易日减少0.20%，或1.8吨，至896.38吨。(完)

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