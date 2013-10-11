《台湾重要政经日程》--10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=====================
10/11(五)
--09:00 马英九总统接见〞2013年APEC经济领袖会议〞代表团。
--09:00 立法院议场。
--12:30 央行公布两年期存单标售结果，金额预定为100亿台币。
--16:00 财政部公布9月赋税收入。
=================近期重要政经消息======================
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/5(二)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。
--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。