路透专访：韩国可以应付美国债务僵局问题，审慎看待安倍经济学--财长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
但玄旿锡呼应日本的其他贸易伙伴，以及上个月在俄罗斯公布的G20声明，对削弱汇价提高出口竞争力的政策发出警告。日圆贬值将损及韩国出口的竞争力。
他表示，“汇率议题是否是安倍经济学的一部分，还是安倍经济学的结果，目前尚不清楚。”但如果日本锁定其汇价，这将是“不可取的”。
当被问及中国经济在保持多年两位数成长率后放缓至约7%时，玄旿锡表示，对韩国而言，重要的是经济成长的质量及持续性。
“成长的重心已从扩大投资变成增加消费，因此这对全球经济稳定是有贡献的，”他表示。
“中国政策的这类改变，增加了中国经济成长的持久性，因此对地区经济和全球经济稳定有所贡献，”玄旿锡表示。
他并称，中国当局承诺要转型成消费拉动型增长模式，将有助于韩国扩大对中国的出口。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻/石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。