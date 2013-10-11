路透专访：韩国可以应付美国债务僵局问题，审慎看待安倍经济学--财长

但玄旿锡呼应日本的其他贸易伙伴，以及上个月在俄罗斯公布的G20声明，对削弱汇价提高出口竞争力的政策发出警告。日圆贬值将损及韩国出口的竞争力。

他表示，“汇率议题是否是安倍经济学的一部分，还是安倍经济学的结果，目前尚不清楚。”但如果日本锁定其汇价，这将是“不可取的”。

当被问及中国经济在保持多年两位数成长率后放缓至约7%时，玄旿锡表示，对韩国而言，重要的是经济成长的质量及持续性。

“成长的重心已从扩大投资变成增加消费，因此这对全球经济稳定是有贡献的，”他表示。

“中国政策的这类改变，增加了中国经济成长的持久性，因此对地区经济和全球经济稳定有所贡献，”玄旿锡表示。