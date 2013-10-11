国际油市：美国原油下跌，因美国债务协议不确定性令需求前景蒙阴

布兰特原油期价周四跳升近3美元，收盘涨幅为逾一个月最大，因美国政界将达成协议向政府拨款的希望不断增强，且市场担忧利比亚和中东的供应。

美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。

以色列军方的一篇Twitter贴文，乍看下以为他们才刚轰炸叙利亚机场，这使得密切关注中东动荡升级迹象的石油交易商受到惊吓。(完)

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