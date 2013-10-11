国际油市：美国原油下跌，因美国债务协议不确定性令需求前景蒙阴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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布兰特原油期价周四跳升近3美元，收盘涨幅为逾一个月最大，因美国政界将达成协议向政府拨款的希望不断增强，且市场担忧利比亚和中东的供应。
美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。
以色列军方的一篇Twitter贴文，乍看下以为他们才刚轰炸叙利亚机场，这使得密切关注中东动荡升级迹象的石油交易商受到惊吓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。