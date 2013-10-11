中国经济：改革要让市场这只“看不见的手”发挥更大作用--人民日报

路透北京10月11日 - 中国公众在中共十八届三中全会召开前夕对改革的期望愈加强烈。官媒人民日报评论称，今日之改革，就是要把错装在政府身上的手换成市场的手，让“看不见的手”更大程度、更广范围发挥在资源配置中的基础性作用。

“以改革释放发展的红利，让市场成为增长的源泉，乃是‘中国奇迹’步入‘第二季’的唯一选项。”周五刊发的这篇评论表示。

人民日报援引国家主席习近平对现代中国的战略阐发称，中国要前进，就要全面深化改革开放。但评论指出，当前也还有不少阻断统一市场体系的“暗礁石”，如地方保护主义，一些领域对民间资本“明开暗禁”等。

评论认为，如果“看得见的手”频频越位，甚至“上下其手、左右其手”，必然紊乱市场经济的神经，干扰价值规律的生发。

今年以来，经济的下行压力有所加大，若不再依靠大规模刺激政策，增长的动力应来自改革释放的红利：取消、下放审批事项，才有市场主体的活力四射；维护权利、机会与资源的公平，才有国企民企的竞相绽放；消除户籍的捆绑与社保的歧视，才有统一的劳动力市场与“人的城镇化”。

不过，评论也客观指出改革总要付出成本。“根治‘看得见的手’乱动的顽瘴痼疾，绕不开政府与企业、中央与地方、城镇与农村利益格局的全方位调整。”完善基本经济制度、加强市场体系建设，就必须忍受调整的阵痛、缓释成长的烦恼。

习近平本周在出席亚太经合组织工商领导人峰会时表示，中国正在制定全面深化改革的总体方案，总的是要统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革，努力破解发展过程中出现的难题，消除经济持续健康发展的体制机制障碍，通过改革为经济发展增添新动力。