中国经济：改革要让市场这只“看不见的手”发挥更大作用--人民日报

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月11日 - 中国公众在中共十八届三中全会召开前夕对改革的期望愈加强烈。官媒人民日报评论称，今日之改革，就是要把错装在政府身上的手换成市场的手，让“看不见的手”更大程度、更广范围发挥在资源配置中的基础性作用。
“以改革释放发展的红利，让市场成为增长的源泉，乃是‘中国奇迹’步入‘第二季’的唯一选项。”周五刊发的这篇评论表示。
人民日报援引国家主席习近平对现代中国的战略阐发称，中国要前进，就要全面深化改革开放。但评论指出，当前也还有不少阻断统一市场体系的“暗礁石”，如地方保护主义，一些领域对民间资本“明开暗禁”等。
评论认为，如果“看得见的手”频频越位，甚至“上下其手、左右其手”，必然紊乱市场经济的神经，干扰价值规律的生发。
今年以来，经济的下行压力有所加大，若不再依靠大规模刺激政策，增长的动力应来自改革释放的红利：取消、下放审批事项，才有市场主体的活力四射；维护权利、机会与资源的公平，才有国企民企的竞相绽放；消除户籍的捆绑与社保的歧视，才有统一的劳动力市场与“人的城镇化”。
不过，评论也客观指出改革总要付出成本。“根治‘看得见的手’乱动的顽瘴痼疾，绕不开政府与企业、中央与地方、城镇与农村利益格局的全方位调整。”完善基本经济制度、加强市场体系建设，就必须忍受调整的阵痛、缓释成长的烦恼。
习近平本周在出席亚太经合组织工商领导人峰会时表示，中国正在制定全面深化改革的总体方案，总的是要统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革，努力破解发展过程中出现的难题，消除经济持续健康发展的体制机制障碍，通过改革为经济发展增添新动力。
中国已明确将于11月在北京召开十八届三中全会，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。