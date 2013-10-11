中国经济：山东青岛自由贸易试验区申建步伐加快--报载

路透上海10月11日 - 山东青岛申请自由贸易试验区的步伐正在加快。中国证券报周五报导，青岛市商务局日前发布文件称，青岛自由贸易试验区的创建工作已经全面启动，正在扎实推进自贸试验区扩大开放试点，争取青岛经济技术开发区和青岛前湾港保税区，分别申办成为投资便利化改革试点区域和贸易便利化改革试点区域。

“基本形成东北亚国际贸易口岸集散中心、国际航运综合枢纽和物流中心、国际采购与交易中心、国际转口贸易中心、国际商务服务中心、国际商业购物中心等功能架构。”这份名为《青岛市国际贸易中心城市建设纲要》对于国际贸易中心城市建设的定位。

根据《纲要》具体数据指标来看，在3-5年内，全市年国际货物贸易总值达到1,000亿美元，青岛口岸达到2,000亿美元，2020年国际货物贸易总值达到1,500亿美元，青岛口岸达到3,000亿美元。

此外，针对自由贸易区试点，《纲要》做出了详细部署，提出推动西海岸海关特殊监管区向自由贸易试验区转型；同时，实现中韩自贸区服务贸易开放政策试点工程跨越发展，进一步扩大国际大宗商品进口保税，推动青岛口岸向多样化转口商品聚集中心转型。

“青岛自贸区参照上海自贸区而建，但又突出自身的区位、产业和贸易优势和特点。青岛经济发达，是国内距韩国最近的特大城市，也是中韩自贸区谈判调研基地，与日本、韩国经济往来密切，其青岛港深水岸线码头优势突出，已具备橡胶、棉花、矿石、原油等大宗交易的区位优势和行业影响力，”报导引述青岛商务局有关人士介绍。