《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日

**上海证券报**

--记者获悉，上海新一轮国资改革方案近期将发布，本轮改革的核心是下放权力、推行股权激励、修缮考核机制，改革中可能出现金融工具创新和特殊制度安排，包括养老金管理计划、优先股等。

--来自温州的场外市场挂牌企业浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司在浙江股权交易中心举行优先股发行路演，欲成为优先股首单。记者并获悉，证监会正在加紧制定A股优先股发行的实施方案，有望在新股发行改革制度公布后实施。

--佳都新太 公告称，公司拟与广州市其他民营企业尝试联合参与设立民营银行。目前正在就设立民营银行事宜与其他企业和相关部门进行沟通和交流，尚处征求各方意见阶段。

--国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任陈道富认为,应坚持中性偏紧的货币政策，在烫平银行体系流动性波动的基础上，央行的基础货币投放应设置总量目标。

**21世纪经济报 道**

--来自投行的消息称，双汇国际计划最快明年在香港上市，集资10亿美元。

**人民日报**

--记者从中国铁路总公司获悉，三季度货运量持续向好，全国铁路货物发送量日均完成865万吨，同比增长4.8%，环比增3.3%。(完)