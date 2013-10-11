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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 09:11 BJT

芝加哥期市：玉米期货因政府或降低乙醇混合要求而下滑，本周或跌近2%

11月大豆合约 本周下跌近1%，为连续第二周下跌。

12月小麦合约 本周下滑近0.5%，或将录得一个月以来首次周度跌幅。

埃及主要官方小麦买家GASC周四称，由于价格偏高，已经取消一次对11月21-30日装运小麦的标购。

大豆收割速度加快，但交易商称情况可能出现变化。

在缺少美国农业部报告指引的情况下，交易商继续寻找有关基本面的新线索。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 684.00 -1.50 -0.22% -1.37% 662.74 56

CBOT玉米 435.75 -2.50 -0.57% -1.36% 456.16 30

CBOT大豆 1284.00 -4.00 -0.31% -0.37% 1329.48 36

CBOT稻米 $15.19 -$0.04 -0.30% +2.91% $15.37 52

美国原油 $102.77 -$0.24 -0.23% +1.14% $105.32 45

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.000 -0.01% -0.36%

美元/澳元 0.945 0.001 +0.14% +0.36% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 于春红)
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