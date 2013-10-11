香港个股：中海油与中联煤层气就剔除四个勘探区块达成协议，并获赔偿

路透香港10月11日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 称，与合作方中联煤层气就剔除四个勘探区块达成协议，并获得对方赔偿。

中海油周四晚的公告称，子公司中海石油中国获中联煤层气通知其无法履行其于合作协议项下组合同区的其中四块煤层气区块之义务，因此双方订立补充协议，将相关区块从合同区中剔除，中联煤层气并将全额赔偿中海石油中的相关损失。

中海油并称，原先分配给相关区块的预算开支约4.34亿元人民币，而截至周四为止，中海石油中国已就相关区块产生约8,470万元的开支，将由中联煤层气赔偿。

“由于相关区块仍处于初步勘探阶段，故并未产生收益，且预期将相关区块从合同区剔除不会重大影响合作协议的预期利润。”中海油称。

中海油子公司中海石油中国去年与中联煤层气订立资源勘探开发合作协议，中海石油中国预期将投入99.333亿元人民币于勘探及初步开发成本。

中联煤层气为中海油母公司中国海洋石油总公司持股70%，也是中国主要煤层气开发企业。

中海油周五早盘初段升1.54%，报15.78港元。（完）

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