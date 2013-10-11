港报财经评论：科网股等阿里“埋位”--信报10月11日

科网股等阿里“埋位”/ 习广思

美国周三晚公布9月议息记录，尽管内容没甚启示，但亦透露了联储局成员对于退不退市存有很大分歧。反对退市的成员认为，金融市场收紧程度远超过预期，而财政政策方面亦有风险；支持9月退市的成员主要认为市场明显做好准备，如果推延退市，将有损联储局的信用，以及日后沟通的有效性。但是，多数成员仍然支持储储局在今年内缩减买债、启动退市，意味着12月底退市机会不细。超级鸽派耶伦将上场掌管联储局，但金融市场反应不大，对投资者来说，更重要的是了解耶伦的政策取向及作风。贝莱德报告指出，耶伦在每月买债有相对前瞻性指引，相对贝南奇习惯以共识行事，耶伦可能会更强硬；其次，耶伦亦提倡联储局在刺激政策方面要更主动。

港股继续整固，好淡争持格局未破。中国内地传出自贸区或设国际板消息，恒指昨天早段急挫200点，低位见22,743点，午后跌幅收窄，收报22,951点。大市成交额557亿港元，沽空比率8.5%。恒指续在23,000点水平争持，昨天波幅稍见拉阔，但10天线像泰山压顶，依然无法突破。美国政府停运时间超过市场预期，在本月17日死线前，若果债务上限问题未见方案出台，相信市场对后市仍难以释然。大市全面回软，逆市回升的主要是两类强势股，乳业股回吐两日后续上涨。中国内地传出行业或有并购重组方案细则出台，包括提高企业入门门槛，是行业整顿的另一步，有利行业龙头企业，半新股辉山 续可吸纳。

其次，新能源股续有炒作，金风 、保利协鑫 走势继续转强。值得留意的是，早前提及的医药股，复星医药 逆市上升，公司继续藉收购壮大，昨天宣布旗下上海医诚拟购买佛山禅城医院的60%股权，日前旗下药友制药亦与韩国第一药品成立合资，专注开发抗感染产品。莎莎 、卓悦 公布黄金周的港澳销售分别增长11%及6%，同店销售增长则分别为6%及10%，股价昨天分别下跌5.8%及8.4%，这无疑是一个叫人失望的数字，反映自由行来港旅游消费模式转变，过往藉黄金周题材炒起的股份，例如酒店及零售股如今都无以为继，化妆零售尚叫人有憧憬。

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美元强势恐昙花一现/ 苏子

受到美国总统奥巴马将于昨晚与共和党举行首次的破冰会谈影响，故昨天亚洲市及欧洲市早段市场的风险胃纳上升，日圆汇价则继续受到较严峻沽压。昨天欧洲入市后，美元兑日圆已突破97.63的10天SMA阻力，而美元整体走势亦因此造好，美汇指数已突破上周的80.38高位，以及20天SMA的80.4重要阻力。暂时曾高见80.6水平，此高位与近期跌幅的38.2%反弹目标相距不远。由于目前汇市主要由美国的政治风险事件变化所支配，技术走势基本上已沦为配角，故除非奥巴马与共和党的会谈能真正“破冰”；否则，目前美元看似强劲的反弹势头将会迅即逆转过来，令美元兑日圆有可能在乏力升逾98阻力关口后，再度向下考验200天SMA的支持力，而美汇指数亦难望一举成功突破上述的38.2%反弹目标。

昨天欧洲市美元兑日圆及美汇指数一同上升的同时，与美元走势有甚高相关性的美元兑瑞郎却未见上升，汇价反而在微破上日的0.9128高位后，仅高见0.9131便乏力再升，更回落至0.91水平。昨天美元兑瑞郎未能趁机继续上升的表现，担心昨天欧洲市美元兑日圆，以及美汇指数的强势未必能持续太久。短线而言，美元兑瑞郎若再次跌破10天SMA收市，提防美元整体走势将再转弱。

美国联储局副主席耶伦如无意外可顺利成为新一届主席。目前市场的态度正对耶伦寄予厚望，但担心希望愈大失望更大，因为要顺利完成上述任务必定困难重重，担心耶伦可能在巨大压力下，有可能会作出错误决定，令市场大幅波动。相信耶伦上任初期，金融市场亦不会风平浪静，而美元或因此会面临较大沽压。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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