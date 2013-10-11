港报财经评论：大市争持，等待破位--经济日报10月11日

大市争持，等待破位/ 林瑞芬

周三美股稍回稳下，A股周四回挫，港股跟着A股走跟到底，跌0.36%至22,951；国指则跌0.43%至10,460；大市成交额557亿港元，仍在争持局面中。美股按市场导演，美债上限问题未明朗下早于9月中旬始下滑，道指自高位15,709跌至周三水平约5.8%跌幅；标普500指数同期则累计4.2%。临近10月17日期限摊牌前，波动最大最危，可能插得最急最狠，但也是最有契机见底之时。道指若可在14,500站得稳，标普500指数在1,550站得稳，算是捱过考验；相反，提防跌得更急更狠。等！惟美股跌后，市场目前共识多是相信美债政府不会违约，上限上调乃政治左右，问题也不可能无了期争议，总有一日拗掂数，美股按经济复苏基础下重上升途。恒指自9月与美股同步回软，就算昨日跌了，同期只跌约2.3%，说实在，市底较美股为强，始终在A股相对靠稳之下的护航。只是A股相对靠稳，但大升动力尚有不足，最终恒指能否突破23,500，还是可能以美债上限问题转危为安一刻定向。

港股短线争持局仍在，依外电报道传，共和党正考虑短期提高债务上限，一则如此报道即令港股午市显着收窄跌幅，也暗示着港股争持局变化可以一瞬间，恒指守稳50天平均线22,500，趋挑战23,500机会确稍为高，未来突破23,500乃顺势而动的强烈讯号。中国安芯 被摩通走访其客户所发表报告更见说服力，建议多加留意，昨该股逆市一度上涨近8%，最终不足是最后收市升幅收窄至2.7%，显示约2.8港元乃短线阻力势仍强。

现在财金网站资迅发达，相信投资者每日可接收到大量券商的报告建议策略资讯，遇摩通这类走访公司客户的报告是最有价值的研究资讯，其次是走访公司厂房所得最新资讯，若走访完毕后有所调升盈利或预期，股价短线走向通常不差得去边。另外，就是首次纳入研究买入建议的股份，尤其外资行，且看翠华 本周自获瑞信首予买入建议，目标见6.5港元后，股价由4.6港元连涨两日至现价5.27港元。

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电价下调，电力股受压/ 余少文

中国内地股市昨日异常波动，国企指数则继续整固。至于发改委突然下调部分火电上网电价，加上明年初或再因应煤电联动机制再降价，电力股盈利料受侵蚀，第四季股价或添压。A股昨日中段一度插水，最后沪跌深升，国企指数走势亦好不了多少，全日跌45点或0.4%，收报10,460点，成交额回升至108亿港元，只有31%主板H股逆市上升；而红筹指数则在内房股力撑下，全日只跌11点或0.3%，收4,520点，成交额52亿港元。其实，国家统计局、海关总署和人民银行将会陆续披露9月和第三季宏观经济数据，以及上市公司第三季业绩又将揭晓，股民观望在所难免，也预期大市趋于牛皮，惟见A股以及国指昨日都出现中段急跌走势，股民还是小心行事，见好即收又或严守止赚蚀位为宜。

赣能股份亦预期新电价下会影响其今年收入减少1,200万元人民币左右，由于新电价9月25日执行，今年只会影响第四季收入和盈利，故粗略计算其明年全年收入或减少4,800万元人民币，对去年收入25.7亿元人民币和今年上半年收入12.05亿元人民币而言，只是一个小数目。但公司成本基本上不会因电价变化而增加，也是电力股去年受惠电价上升而录得强劲增长原因，若然收入减少反而对盈利的影响较大，故对香港上市的华能国际 、华润电力 、大唐发电 、华电国际 、中国电力 等盈利会是一个负面因素。

中国今次下调上网电价目的当然希望推动环保，以改善火电带来的污染，应该不涉及煤电联动机制。但问题是中国未来一段日子，仍可以环保作为理由，持续下调火电上网电价，对火电股会是不明朗因素。再加上过去指出煤电联动机制下，国内明年初颇大机会要全面下调电价，对电力股明年的盈利影响可能更大，不排除证券商会下调电力股明年盈利预测，预测PE或会反弹，维持第四季看淡电力股。

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