美国个股：黑莓联合创始人考虑收购该公司，消息推动股价略微上扬

路透多伦多10月10日 - 据周四的一份文件显示，黑莓 的联合创始人Mike Lazaridis和Douglas Fregin正考虑收购这家身处困境的智能手机厂商，给以大股东Fairfax Financial Holdings为首的47亿美元财团收购计划带来变数。

该文件并未说明两位创始人是计划参加Fairfax财团的收购，还是另外提交一份计划来抗衡前者每股9美元的收购要约。Fairfax未公布财团的其他成员。

文件称，Lazaridis和Fregin共同持有黑莓约8%的股份。而Fairfax持股10%左右。

据汤森路透数据，扣除Fregin的持股，Lazaridis单独持有黑莓5.7%股份，比2012年增持约6万股。

黑莓拒绝就该文件置评。文件还指出，尽管Lazaridis和Fregin可能提出收购计划，他们也可能做出其他选择，包括售股。

Lazaridis有意收购的消息推动黑莓股价略微上扬，该股在Nasdaq市场由跌转升，终场收升1.1%至8.20美元。但自从该公司发布获利预警以来，其股价已经跌去逾20%。

据该文件，Lazaridis周一与黑莓签署保密协议。如果收购成功，Lazaridis将担任董事长，Fregin将任命一位董事。(完)