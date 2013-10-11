港报社评：后知后觉文过饰非，教育局须痛改前非--明报10月11日

北区幼稚园学额问题，原本只属小事一桩，但是扰攘超过一个星期，不仅家长仍然忐忑不安，连学额是否足够，教育局的说法仍然未能取信于民。教育局暴露三大问题：

一、后知后觉，未能及早洞察掌握事态的严重程度；二、在家长躁动后，教育局推出学额足够的数据估计，现已证明估算错误；三、教育官员知道估算错误后，反而企图文过饰非，含混过关。

由去月底至本月初，屯门、上水等一些屋邨幼稚园，亦出现家长提早几日排队领取报名表，更有人搭起帐篷。但是教育官员未认真应对，激化家长的恐慌。至本周一，吴克俭局长才首次表示北区幼稚园学额足够，对事态后知后觉。

教育界的立法会议员叶建源对其估算提出质疑，吴克俭却无法清楚解释学额供求数字如何计算。有关数据的其后发展，说明援引的假设脱离现实。教育官员在明知错误之后，更文过饰非。

教育局对叶建源的质疑，起初透过非正式渠道反驳。但教育官员知道撑不下去后，前晚悄悄地调整数据，把适龄来港入读K1的双单非学童比例，由6.8%上调至7.7%，同时调整跨境学童入读北区幼稚园的比例，由57%下调至50%，变相承认当初估计错误。教育官员不肯光明正大交代，取态缺乏诚意与承担。

去年国教科事件，吴克俭应对得一塌糊涂，一年多下来，他的表现未见进步。今次北区幼稚园学额事件，实质只是学额分配，透过一些管理措施就可以妥善处理，但是如斯小事，吴克俭的处理都完全使人不敢恭维，使人十分失望。

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