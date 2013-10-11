港报社评：后知后觉文过饰非，教育局须痛改前非--明报10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
北区幼稚园学额问题，原本只属小事一桩，但是扰攘超过一个星期，不仅家长仍然忐忑不安，连学额是否足够，教育局的说法仍然未能取信于民。教育局暴露三大问题：
一、后知后觉，未能及早洞察掌握事态的严重程度；二、在家长躁动后，教育局推出学额足够的数据估计，现已证明估算错误；三、教育官员知道估算错误后，反而企图文过饰非，含混过关。
由去月底至本月初，屯门、上水等一些屋邨幼稚园，亦出现家长提早几日排队领取报名表，更有人搭起帐篷。但是教育官员未认真应对，激化家长的恐慌。至本周一，吴克俭局长才首次表示北区幼稚园学额足够，对事态后知后觉。
教育界的立法会议员叶建源对其估算提出质疑，吴克俭却无法清楚解释学额供求数字如何计算。有关数据的其后发展，说明援引的假设脱离现实。教育官员在明知错误之后，更文过饰非。
教育局对叶建源的质疑，起初透过非正式渠道反驳。但教育官员知道撑不下去后，前晚悄悄地调整数据，把适龄来港入读K1的双单非学童比例，由6.8%上调至7.7%，同时调整跨境学童入读北区幼稚园的比例，由57%下调至50%，变相承认当初估计错误。教育官员不肯光明正大交代，取态缺乏诚意与承担。
去年国教科事件，吴克俭应对得一塌糊涂，一年多下来，他的表现未见进步。今次北区幼稚园学额事件，实质只是学额分配，透过一些管理措施就可以妥善处理，但是如斯小事，吴克俭的处理都完全使人不敢恭维，使人十分失望。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。