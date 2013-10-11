《台湾金融市场一周展望》内外两关键因素揭晓，股市有机会攻上今年高峰

* 美国债务僵局解决最后时点在17日

* 台股最大权重股--台积电 周四法说会，中性偏多看待

* 东北亚韩国和台湾仍是资金的安全保护伞

* 股市有望挟基本面攻上今年高峰8,439点

记者 高洁如

路透台北10月11日 - 美国债务僵局在下周四(17日)即将面临截止期限。目前各方仍相信，美国政治人物有足够智慧解决债务上限的僵局，不致造成美债违约的灾难性后果。若此变数能顺利解决，全球资金预料仍将在北亚--尤其是台湾和韩国，寻求相对安全的保护伞，也将支撑台股动能。

另外，全球晶圆代工龙头--台积电 也将在周四召开法人说明会。对照先前二季台积电法说会的召开，该公司对未来营运展望的看法均开启了台湾股市 波段涨/跌势的起始。

〞台积电上次有讲第四季会是slow一点的，但市场已对此有所准备了，反过来说，如果台积电这次释出稍微正面的讯息，反而会激励股市，..朝中性偏多的想法去解謮，〞统一投顾总经理黎方国说。

黎方国认为，若美国债务问题避开最恶情况，台股下周有机会挑战今年5月22日的今年高点8,439点，再创今年高位；而台股月线8,263点，预料将会是有力的支撑。

凯基投顾总经理朱晏民也表示，根据统计，今年以来台湾企业的获利较去年同期大幅成长三成以上，但台股今年以来的升幅仅仅只有10%。在股价表现大幅落后于获利成长的情况下，预料股市仍有波段升幅可期。

凯基投顾预估，台股今年高位可达到8,900点。

台积电4月中发表亮丽的第二季营运预期，随后带领台股以60度仰角直奔登上5月22日的近8,500点高位；但7月18日台积电法说会上说出令人失望的第三季展望后，台股指数则以45度斜坡向下直落至8月底走到7,814点的相对低位。

也有交易人士提及，下周四的两岸保险机构主管机关首次〞金保会〞将登场，两岸官方之间紧密交流、开放的脚步，可能为近期强势撑盘的金融股加薪添柴。

台湾金融股指数 近期表现强势，统计9月至今日止，台股涨幅4.08%，但金融股的涨幅则达到7.06%，显见金融类股备受投资人青睐。

**美国债务解决的危机和转机**

至于美国债务危机问题，黎方国表示，这攸关美国政治人物之间的政治角力，无法以理性推论，但可以合理解謮的是，双方都知道美债若违约的知道后果将会严重。

〞比如两台车若要对撞了，一定有人让一边、或煞车，〞黎方国说。而在此事解决之前，金融市场将会忧虑此事，持续受此因素的震荡干扰。

先前美联储主席贝南克和财长杰克卢表示，将在10月17日前结束债务僵局。

周四美国众议院共和党提出方案将政府举债权限延迟几周，这显示债务问题似有缓和解决迹象，令美股周四大涨2.18%收市。只不过，美股期货周五亚洲交易时段则下跌，市场忧虑仍存。

**东北亚仍是安全的资金停靠站**

无论如何，美债一事迟早会解决，对市场的干扰终将去除。回过头来看，美联储主席一位已非叶伦莫属，这将令市场更确定美联储购债规模缩减一事只有往后推迟的可能性，这将让全球资金持续在新兴市场中寻找安全的投资目标。

〞我最近见了好多国际客户，他们问的第一句话都是：哪里最安全？〞巴克莱资深区域经济学家梁伟豪说。

他也表示，台湾和韩国与国际景气、尤其是美国景气复苏关连性高，且又享有高经常帐/GDP顺差和相对健全的财政，因此看好两地的景气复苏。此外，马来西亚也因会最早升息，预期这些市场会有较佳表现。

不过，朱晏民则认为，9月开始外资买超韩、台股市，〞本波资金面来讲已经反映的差不多了，...这些赌汇率(升值)的钱，背后其实是看弱美元，这个时点也差不多该一翻两瞪眼了。〞

多位汇市交易员认为，国际资金持续流到北亚避险，令台币随人民币及韩元区间微升。但值得注意的是，本波亚币涨幅已大，亚洲央行如韩国央行、台湾央行纷纷传出出手干预情况，因此预料台币升幅可能有限，以台币来看，短线预料仍将追随韩元上下波动，下周区间先看29.3-29.5。

“近期消息面多空杂陈，资金实际流向才是重点，” 一位当地官股银行交易员说。

上述交易员指出，台币汇价周五表现平淡，并未有激情演出，最主要就是目前交易盘仍偏观望，以实质需求为主，目前进口商买汇意愿仍高、出口商转趋观望，目前台币整理区间并未改变。

台湾证交所周三资料显示，外资及陆资在台股买超34.13亿台币，连六日买超292.27亿台币，资金持续缓慢流入股市，若是后续动能加温，不排除台币升值力道加强。

**外资流入，货币市场有望更宽松**

在外资有望持续流入台湾的基调之下，货币市场人士表示，虽然目前看来流入的新钱有限，但只要此前入的资金暂不汇出，货币市场仍将面临水位高涨、去化不易的固有课题，将间接为已近底部的利率带来压力。

他们指出，周五标售的两年期央行存单虽大致符合预期，但加权平均得标利率再度走跌，也印证即使是天期较长的央行存单，仍面临资金配置和去化的压力，利率难以持续走升，更遑论一年内的短期利率。

“我认为台湾央行还在看外部形势，暂时没有方向…这表示它的公开市场操作还是会跟以前一样，下周的资金情势还是宽松。”一票券商交易主管称。

市场交易员指出，美国举债上限问题虽是近来的热门话题，但市场普遍预期美国违约的机会不高，对台湾货币市场没有直接影响，短率走势仍着重本地因素。尽管下周央行存单只有到期5,000多亿台币，但只要央行未加大冲销力道，银行去化资金仍有难度。

债市方面，交易员则普遍表示，外资流入虽会在市场持续扫入短券，但目前看来，这个力道还好，不致于明显带动五年、10年指标券的行情；短期之内，交易员表示，美债走势还是左右第四季的台债行情的最大因素，而今年后续的两期长券则可能是中期走势的关键。

一位民营银行业交易主管观察，第四季的情况和上半年殖利率大幅走高的情况有所不同。上半年时寿险缩手，交易商在急弹的行情中受了伤。不过，近期看来，寿险业中长期的公债开始有出手缓接的情况，这可能将为后续买盘注入动力。

“虽然交易商现在还不敢出来买券，但寿险已经慢慢出来了。..长券端可能会有下压的可能性。”前述银行业主管表示。

20年102/8期增额发行公债周五扬升0.5基点报2.15%，该期公债时显现寿险的买盘。

也有一证券业交易员认为，目前看来，五年期公债与10年期公债之间的利差差距在50点左右，稍有过大嫌疑。此外，五年期公债在标售之后，由于证券商的得标比重达53.5%、远高于银行业的38.17%，这令市场忧虑后续筹码集中度是否足够的问题。这均令五年期公债殖利率面临上修的压力。