港报社评：人民币与欧罗互换﹐国际化踏重要一步--信报10月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
人民银行昨公布，与欧洲央行签署了规模达3500亿元人民币的双边本币互换协议，此举可以为欧罗区人民币市场发展提供资金来源，也扩大人民币在海外使用所直接覆盖的地域。人民银行如今与第二大国际货币的欧罗进行货币互换，人民币国际化进程踏出新的重要一步。
国际清算银行上月发表3年一度的《外汇成交额统计报告》，今年4月，外汇交易中使用货币占全球交易的百分比，人民币由2010年的0.9%上升至2.2%，位列第9，但跟美元（占87%）相比，人民币国际化的路程无疑还有一段长路要走。
在资本及金融账户的项目未完全开放下，人民银行透过与多国进行货币互换，积极发挥人民币在国际贸易上结算功能，据此作为推进人民币国际化的基础，目前看来的确取得了一定成效。
环球银行金融电信协会日前发表的报告，指人民币在全球交易的市场占有率，由去年1月0.92%，跳升至今年8月的1.49%；交易确认结算的数量，同期增加逾一倍，超过瑞典克朗及韩圜。
可以看到，人民币在全球外汇交易占比的急速增加，主要得益于人民币跨境贸易结算。中国贸易量庞大，的确有助开拓人民币跨境贸易结算的潜力，随着人民银行与各国签订双边货币互换，人民币在国际贸易和投资的支付规模可望进一步扩大。
欧洲央行声明这次与人民银行货币互换，主因为中欧双边贸易和投资快速增长。但从人民币国际化进程的角度看，人民银行今年7月与英伦银行签署双边本币互换协议后，如今再跟欧洲央行订立协定，进入欧洲主流市场，无疑有助人民币加快国际化进程的步伐。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。