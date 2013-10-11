港报社评：李克强斥阿基诺，还须实招严惩--经济日报10月11日

总理李克强昨严词促请菲律宾总统阿基诺，严肃对待香港人质事件，此因阿基诺的无赖既令港人愤慨，亦损中国尊严。北京应有后续行动，向国际彰示中国行友好外交，但不容欺侮。

李克强昨促阿基诺高度重视并严肃对待香港人质事件，尽快予以合情合理解决。 中央领导人非首次向菲方提及此事，惟李克强的言词显较过往强烈，中央背后应有三考量。

其一，菲国损中国尊严。特首梁振英本周一和阿基诺会面讨论人质事件，惟菲方在座位安排、违反新闻公布协议上，均令人觉菲方刻意贬损香港，此无疑有损中国外交尊严。

其二，港人对事件反弹极大。港人对阿基诺不负责任的无赖言论极感愤慨，惟香港并无外交权，港人冀中央为港主持公道，李克强正回应本港民情。

其三，中菲外交角力考量。菲国近年一再侵犯中国南海主权，国家主席习近平日前出席亚太经合会议时，就刻意冷待阿基诺，李克强昨更当面教训他，中央应有意向菲国显示强硬姿态。

但中方亦不希望中菲全面交恶，将菲国进一步推向美国，故对菲国亦贯彻友好外交路綫、经贸让利、提供援助等。然而，阿基诺反屡屡生事，必须萝卜与大棒俱备，否则其他国家若有样学样。

故李克强为港人发声后，还须有实际行动跟进。中国是菲国产品主要市场，亦是其旅游业主要客源，北京大可在经贸上向菲国展示实力，让菲国在对华问题上知所节制。

中国要在国际间展示大国风范，如何拿捏何时施萝卜、何时挥大棒，其力度如何，将考验中央习李新领导层的外交智慧。

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