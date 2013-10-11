更新版-OPEC月报：OPEC下调第四季和2014年对其原油需求的预估

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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据报告中引述的二手消息，虽然伊拉克和利比亚供应减少，但OPEC在9月的日产量仍达到3,005万桶，比明年日需求预估高49万桶。
报告称，最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第二个月日产量超过1,000万桶，帮助填补了利比亚罢工和抗议活动，以及伊拉克主要出口终端建设活动导致的供应减少。
OPEC将在12月4日的维也纳会议上决定，是否调整每日3,000万桶的产量限额。
OPEC秘书长巴德里在10月1日接受专访时表示，他对于2014年的市场前景感到放心，而且认为预估中市场对OPEC原油需求的降幅并不大。这预示OPEC可能不会在12月作出重大的政策调整。
OPEC在周四发布的报告中，维持明年全球石油日需求量增长104万桶的预估不变，同时非OPEC国家石油日供应量增幅预估也基本维持在121万桶。正在大力开发油页岩能源的美国料将成为明年供应增长的主要来源。
OPEC报告是本月三大石油供需报告中的第二份，此前美国能源资料协会(EIA)在周二调降了2014年全球石油需求增长预估。
国际能源署(IEA)将在周五发布油市展望报告。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。