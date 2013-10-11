更新版-OPEC月报：OPEC下调第四季和2014年对其原油需求的预估

据报告中引述的二手消息，虽然伊拉克和利比亚供应减少，但OPEC在9月的日产量仍达到3,005万桶，比明年日需求预估高49万桶。

报告称，最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第二个月日产量超过1,000万桶，帮助填补了利比亚罢工和抗议活动，以及伊拉克主要出口终端建设活动导致的供应减少。

OPEC将在12月4日的维也纳会议上决定，是否调整每日3,000万桶的产量限额。

OPEC秘书长巴德里在10月1日接受专访时表示，他对于2014年的市场前景感到放心，而且认为预估中市场对OPEC原油需求的降幅并不大。这预示OPEC可能不会在12月作出重大的政策调整。

OPEC在周四发布的报告中，维持明年全球石油日需求量增长104万桶的预估不变，同时非OPEC国家石油日供应量增幅预估也基本维持在121万桶。正在大力开发油页岩能源的美国料将成为明年供应增长的主要来源。

OPEC报告是本月三大石油供需报告中的第二份，此前美国能源资料协会(EIA)在周二调降了2014年全球石油需求增长预估。