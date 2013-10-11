企业并购：澳洲Westpac决定以14亿美元收购莱斯银行集团的澳洲资产

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼10月11日 - Westpac Banking Corp 周五表示，已决定以14.5亿澳元(合13.7亿美元)收购莱斯银行集团 旗下澳洲资产。Westpac Banking是以市值计澳洲第二大银行。
这笔交易是Westpac自2008年收购St George Bank以来是最大一笔收购案，其将把Westpac的业务延伸至汽车金融、设备金融和企业贷款领域。
Westpac表示，2014年年度每股盈余将受益，但没有说明会提高多少。该银行称，2015年该笔收购将为其带来1亿澳元的现金获利。这笔交易将由Westpac内部资金支持。
麦格理集团 ，以及Pepper Australia和通用金融(奇异资融,GE Capital) 牵头的一个财团退出了竞购。
Westpac表示，尚未要求监管机构批准该交易，但补充称，正在配合澳洲竞争监管机构进行非正式合并审查。该交易料将于今年底前完成。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。