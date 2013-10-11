企业并购：澳洲Westpac决定以14亿美元收购莱斯银行集团的澳洲资产

路透悉尼10月11日 - Westpac Banking Corp 周五表示，已决定以14.5亿澳元(合13.7亿美元)收购莱斯银行集团 旗下澳洲资产。Westpac Banking是以市值计澳洲第二大银行。

这笔交易是Westpac自2008年收购St George Bank以来是最大一笔收购案，其将把Westpac的业务延伸至汽车金融、设备金融和企业贷款领域。

Westpac表示，2014年年度每股盈余将受益，但没有说明会提高多少。该银行称，2015年该笔收购将为其带来1亿澳元的现金获利。这笔交易将由Westpac内部资金支持。

麦格理集团 ，以及Pepper Australia和通用金融(奇异资融,GE Capital) 牵头的一个财团退出了竞购。

Westpac表示，尚未要求监管机构批准该交易，但补充称，正在配合澳洲竞争监管机构进行非正式合并审查。该交易料将于今年底前完成。(完)