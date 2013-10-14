《中国债券市场每日交易备忘》--10月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理发行216亿元人民币三年固息地方债上午9:50-10:30招标 铁路总公司150亿元10年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.40%-5.40% 铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.60%-5.60% 中原证券8亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，中信银行主承 金隅股份 15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国联通100亿元六个月期超短融011305003，票面利率4.68% 进出口行100亿元两年固息债130326，票面利率4.6757% 农发行100亿元三年期固息债130423，票面利率4.7% ============================================================================ 三、缴款： 江苏省政府76.5亿元五年期固息债1351001，票面利率3.88% 江苏省政府76.5亿元七年期固息债1351002，票面利率4% 华泰证券30亿元三个月期短融 德力西集团5亿元一年期短融 天津市政投资8亿元三年期中票 重庆两江新区开发投资集团25亿元五年期中票 温州市公用事业投资集团5亿元五年期中票 福建宁德市中小企业0.5亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 农发行180亿元五年期固息债080417到期兑付，票面利率3.7% 亚泰集团 10亿元三年期中票1082179到期兑付，票面利率4.2% 浙江能源集团15亿元三年期中票1082181到期兑付，票面利率3.56% 上海通用汽车金融公司15亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债1022004到期兑付，基本利差0.75% 中国五矿集团公司20亿元六个月期超短期融资券011333005到期兑付，票面利率3.7% 中国供销集团有限公司10亿元九个月期超短融011349001到期兑付，票面利率4.2% 国开行30亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090213付息，基本利差1% 国开行70亿元12年期发行人选择权(7+5)浮息(一年定存基准)金融债090214付息，基本利差1.4% 国开行300亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债090215付息，票面利率5% 保定天威英利新能源10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082180付息，票面利率4.3% 北大方正集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082182付息，基本利差1.75% 财政部586.3亿元七年期固息国债110021付息，票面利率3.65% 农发行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110402付息，基本利差-0.1% 浦发银行 184亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1109001付息，票面利率6.15% 中国铁路总公司100亿元七年期固息债1180142付息，票面利率5.59% 中国铁路总公司100亿元20年期固息债1180143付息，票面利率6% 中国通用技术控股公司20亿元五年期中票1182269付息，票面利率6.08% 粤高速A 10亿元五年期中票1182270付息，票面利率6.79% 中国石油天然气集团100亿元三年期中票1182271付息，票面利率5.8% 吉林昊融有色金属集团11亿元三年期中票1182272付息，票面利率8.4% 国际金融公司11.3亿元10年期固息债053001付息，票面利率3.4% 亚洲开发银行10亿元10年期固息债053101付息，票面利率3.34% 二重集团德阳装备公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088047付息，票面利率6.3% 山西焦煤集团15亿元七年期固息债0980139付息，票面利率5.6% 财政部287.1亿元七年期固息国债100032付息，票面利率3.1% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债1080117付息，票面利率4% 中国铁路总公司100亿元15年期固息债1080118付息，票面利率4.1% 四川煤炭产业集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080120付息，票面利率5.2% 中国央行200亿元三年期央行票据1101078付息，票面利率3.97% 国开行150亿元七年期浮息(一年期定存基准)金融债110223付息，基本利差0.75% 广东粤海控股公司25亿元三年期中票1182273付息，票面利率6.06% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为加强银行间债市规范管理，丙类账户清理计划稳步推进。中央国债登记结算公司公告称，将对2010年以来 开立的，债券托管余额为零且无未了结结算合同的丙类非金融机构法人债券账户进行清理。 --中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效 应、欧美复苏缓慢等因素影响。 今天国家统计局公布9月工业品价格指数(PPI) (8月-1.6%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月2.6%) 10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-9月固定资产投资(不含农户) (1-8月20.3%) 9月社会消费品零售总额 (8月13.4%) 9月工业增加值 (8月10.4%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/李宏薇)