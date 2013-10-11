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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 11:15 BJT

新债招标：中国进出口行一年固息债利率4.46%，略低于预期--业内人士

路透上海10月11日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的一年固息债中标利率为4.46%，略低于此前4.48%的预测均值，投标倍数为2.26倍。

业内人士并透露，进出口行同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.7214%，接近4.71%的预测均值；七年固息债中标利率为4.87%，稍高于预测均值4.84%。上述两期债的投标倍数分别为1.88倍和2.22倍。

今日新债具体条款如下：

第27期 第28期 第29期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日

发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月17日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%

-------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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