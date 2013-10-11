新债招标：中国进出口行一年固息债利率4.46%，略低于预期--业内人士

路透上海10月11日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的一年固息债中标利率为4.46%，略低于此前4.48%的预测均值，投标倍数为2.26倍。

业内人士并透露，进出口行同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.7214%，接近4.71%的预测均值；七年固息债中标利率为4.87%，稍高于预测均值4.84%。上述两期债的投标倍数分别为1.88倍和2.22倍。