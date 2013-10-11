新债招标：中国进出口行一年固息债利率4.46%，略低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海10月11日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的一年固息债中标利率为4.46%，略低于此前4.48%的预测均值，投标倍数为2.26倍。
业内人士并透露，进出口行同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.7214%，接近4.71%的预测均值；七年固息债中标利率为4.87%，稍高于预测均值4.84%。上述两期债的投标倍数分别为1.88倍和2.22倍。
今日新债具体条款如下：
第27期 第28期 第29期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元
期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日
发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日
上市日 10月17日 10月22日 10月23日
基本承销额 无 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%
-------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。