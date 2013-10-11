全球经济：新兴经济体依然强健，没有理由过分悲观--金砖国家

路透华盛顿10月10日 - 新兴市场大国周四表示，新兴经济体基本面仍在推动全球复苏进程，外界对其表现的悲观看法是没有道理的。

国际货币基金组织(IMF)本周在一份报告中指出，美国货币刺激举措削减将对新兴经济体构成威胁；经历了过去10年的发展荣景后，新兴经济体增度大大放缓。

金砖国家经济官员淡化了对于新兴经济体魅力在减退的忧虑。

“我们担心的是新兴市场被称作所有脆弱现象的来源，但这并非事实，”南非财长Pravin Gordhan在华盛顿参加IMF和世界银行年会间隙对路透表示。

“我们的基本面是很好的，尽管一些(新兴)国家面临特定的薄弱环节，但欧洲国家也是如此。”

由于预期美联储将缩减购债规模，投资者逃离新兴市场，这引发了对这些经济体发展的疑虑。

资本大量外流严重打击了印度和巴西等国的收支状况，将其货币汇率压至数年低位并推高通胀压力。

不过，新兴国家表示他们的经济体准备以充足的美元储备和健康的财政状况来迎接全球流动性降低。

“我们认为不应悲观至此，”巴西副财长Carlos Cozendey在金砖国家财长会议后对记者表示。“甚至IMF在报告中也表示，尽管发生了这一切，新兴国家仍在继续支撑全球经济。”(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)